Только урагана не хватало: южные штаты США может накрыть шторм Кристобаль

США, которые сейчас переживают не лучшие времена из-за акций протеста, погромов и коронавируса, может накрыть и природным бедствием. Национальный ураганный центр сообщил о риске шторма в ближайшие выходные на побережье Мексиканского залива.

Основной удар стихии, если ураган Кристобаль наберет силу, придется на Центральную Америку – южную часть залива. Но может достаться и штатам Техас, Луизиана и Миссисипи. Также Кристобаль может двинуть в сторону Флориды.