Москвичам предложили доносить на нелегальных торговцев в электричках с помощью приложения

Москвичам предложили доносить на нелегальных торговцев в метро и электричках с помощью мобильного приложения.

"Мы решили разработать новую полезную функцию для приложения "Помощник Москвы" — скоро пользователи смогут присылать фото нелегальной торговли в метро и электричках прямо в приложение, а "Организатор перевозок" оперативно все проверит, примет меры и даст обратную связь", - говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта.

В ведомстве сообщили, что новая функция начнет работать через два месяца.