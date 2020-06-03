08 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Защитники челябинского городского бора попросили Путина запретить вырубку памятника природы (2020) | Фото: vk.com/gorogane74

Защитники челябинского городского бора попросили Путина запретить вырубку памятника природы

В Челябинске противники строительства хирургического корпуса в городском бору записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой запретить вырубку памятника природы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Полгода в Челябинске идут массовые протесты против вырубки городского бора под стройку медицинского корпуса, но власти плюют на мнение жителей. Нарушая законы, чиновники собираются уничтожить почти 5 га реликтового бора в центре Челябинска. Новый медицинский корпус, конечно, цель благая, но можно найти другое место для этой стройки", - заявили челябинцы.

В видеообращении приняли участие около 30 человек, в том числе депутат Центрального района Елена Вахтина, лидер общественной группы "Горожане" Андрей Костенко, лидер "Стоп-ГОК" Василий Московец.

По словам челябинцев, депутаты областного парламента вывели участок памятника природы из состава особо охраняемой природной территории, проигнорировав мнение жителей. Они оспорили это решение в суде, но областной суд не удовлетворил иск. Теперь они будут обжаловать решение в Верховный суд РФ.

"Депутаты городской думы от "Единой России" тоже не встали на сторону людей, они прикрылись мнимой заботой о здоровье детей и утвердили вырубку. Цена такой заботы - уничтожение зеленых легких и без того задыхающегося в смоге города, что только прибавит больных детей", - считают они.

Также активисты обратили внимание на проведение публичных слушаний по данному вопросу, которые проходили в заочном формате. Поэтому те, кто против проекта строительства хирургического корпуса в бору, не смогли на них присутствовать. Это решение они намерены также оспорить в суде.

Челябинцы просят президента запретить вырубку городского бора и построить центр детской медицины в другом месте.

"Владимир Владимирович, просим запретить вырубку памятника природы Челябинского городского бора, поручить губернатору Челябинской области Алексею Текслеру обратиться к федеральным органам власти за увеличением бюджета проекта, чтобы построить полноценный центр детской медицины без уничтожения памятника природы", - подчеркнули они.

Напомним, в новом корпусе планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб. 26 декабря депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключается участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. При этом, как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей. 26 мая депутаты Челябинской городской думы приняли решение по изменению зонирования земельного участка под строительство нового хирургического корпуса детской областной больницы в городском бору.

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Защитники челябинского городского бора попросили Путина запретить вырубку памятника природы

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Теги: Челябинский городской бор, хирургический корпус, ЧОДКБ, больница, строительство,



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