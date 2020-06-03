08 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
Касым-Жомарт Токаев (2019) | Фото: kremlin.ru

Токаев: Казахстан не планирует присоединение к Союзному государству

Казахстан не планирует присоединение к Союзному государству России и Белоруссии, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в интервью "Комсомольской правде".

Он подчеркнул, что большой интерес для Казахстана представляет усиление потенциала Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Токаев считает, что союз можно превратить в эффективную структуру глобального масштаба.

Страны ЕАЭС планируют сформировать к 2025 году общий энергетический и финансовые рынки. Вопрос создания единой валюты встречает критику со стороны представителей Казахстана, напоминает Regnum.

В мае виртуальный саммит ЕАЭС под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко выявил многочисленные противоречия в союзе. Главы государств-членов союза должны были принять стратегию развития на пять лет, но против выступили Белоруссия, Армения и Казахстан, у последнего имеется целый ряд претензий к документу.

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Токаев: Казахстан не планирует присоединение к Союзному государству

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Теги: Казахстан, союзное государство, Касым-Жомарт Токаев



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