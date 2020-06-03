Токаев: Казахстан не планирует присоединение к Союзному государству

Казахстан не планирует присоединение к Союзному государству России и Белоруссии, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в интервью "Комсомольской правде".

Он подчеркнул, что большой интерес для Казахстана представляет усиление потенциала Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Токаев считает, что союз можно превратить в эффективную структуру глобального масштаба.

Страны ЕАЭС планируют сформировать к 2025 году общий энергетический и финансовые рынки. Вопрос создания единой валюты встречает критику со стороны представителей Казахстана, напоминает Regnum.

В мае виртуальный саммит ЕАЭС под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко выявил многочисленные противоречия в союзе. Главы государств-членов союза должны были принять стратегию развития на пять лет, но против выступили Белоруссия, Армения и Казахстан, у последнего имеется целый ряд претензий к документу.