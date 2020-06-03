08 Сентября 2020
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Политика Курганская область Уральский ФО
коллаж, теневая экономика, серая зона, рубль (2018) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура добилась отмены незаконных выплат депутатам шадринской гордумы 

Шадринские народные избранники установили себе незаконные выплаты для возмещение расходов, "связанных с осуществлением депутатской деятельности".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области, выплата, которая была введена решением самого местного парламента в 2019 году, не носила компенсационный характер, выплачивалась безусловно, ежемесячно и имела единый размер.

Как установила прокуратура, в таком случае она  фактически являлась денежным вознаграждением.

Характерно, что после внесения прокуратурой протеста на это решение, он был отклонен муниципальным парламентом. Тогда пришлось идти в суд. Курганской облсуд разрешил спор в пользу надзорного ведомства. 

Теперь требования прокуратуры удовлетворены добровольно.

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Прокуратура добилась отмены незаконных выплат депутатам шадринской гордумы 

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Теги: выплаты депутатам, шадринская городская дума



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