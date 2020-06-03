08 Сентября 2020
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Медицинская маска (2020) | Фото: instagram.com/lifemart.ru

Правительство проверит, не нарушают ли губернаторские указы по коронавирусу права и свободы россиян

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерствам юстиции и здравоохранения, а также Роспотребнадзору проверить, не нарушают ли методы борьбы с коронавирусом российских губернаторов права и свободы граждан.

Проверкой в рамках работы координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом (так называемый федеральный оперштаб) будет заниматься и московское правительство. А проверке подлежат, в том числе, и указы московского мэра Сергея Собянина. Ожидается, что проверка завершится к 8 июня, передает Forbes.

Между тем, стало известно, что Минпромторг обратился в Генпрокуратуру и к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой проверить закупки защитной одежды для медиков в регионах, где наблюдается сложная ситуация с коронавирусом.

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Правительство проверит, не нарушают ли губернаторские указы по коронавирусу права и свободы россиян

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Теги: коронавирус, регионы, губернаторы, указы, правительство, борьба с эпидемией, михаил мишустин



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