08 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
мотоцикл урал (2016) | Фото: Накануне.ru

В Сургуте пятерым членам мотоклуба "Вольное братство" грозят серьёзные сроки за кражи и вымогательства

В Сургуте пятерых членов мотоклуба "Вольное братство" судят по нескольким статьям уголовного кодекса. В частности, за вымогательство и разбой. Сумма ущерба превысила 1 млн руб., сообщили Накануне.RU в окружной прокуратуре.

По версии следствия, ОПГ, состоящая из членов братства, "работала" в январе 2017 – июле 2019 гг. как в Сургуте, так и в других городах страны. Злоумышленники совершали разбойные нападения, кражи и другие преступления. Наживой стали автомобиль, мотоциклы, бытовая техника и другие ценные вещи.

В одном из боксов гаражного кооператива Сургута организатор преступной группы незаконно хранил боеприпасы, оружие и взрывчатое вещество. Всего пострадали шесть человек, двое из которых живут не в Югре. Сумма ущерба – 1,2 млн руб..

Во время следствия один из участников преступной группы заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Это позволило рассмотреть его дело в особом порядке, по нему идут суды. Уголовное дело, по которому проходят пять обвиняемых, направлено в Сургутский городской суд. Фигурантам грозит до 15 лет колонии.

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В Сургуте пятерым членам мотоклуба "Вольное братство" грозят серьёзные сроки за кражи и вымогательства

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Теги: Вольное братство, кража, вымогательство, уголовное дело



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Развитие сюжета:

Ранее 02.09.2020 09:30 Мск В Сургуте член мотоклуба "Вольное братство" получил срок за кражи и вымогательства

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