08 Сентября 2020
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Экономика В России
увольнение сокращение кризис (2008) | Фото: culers.ru

В России компании массово сокращают штат и зарплаты

36% российских компаний планируют оптимизировать штат на фоне пандемии коронавируса, показало исследование hh.ru для газеты "Известия".

В среднем сокращения затронут 16% работников этих фирм. При этом оптимизация уже прошла в 45% компаний.

Что касается фонда оплаты труда, с началом нынешнего кризиса он сократился в 56% опрошенных компаний, зарплаты в среднем стали меньше на 28%.

При этом 14% предприятий заявили о намерении расширить штат, а повысить зарплаты хотят 23% компаний.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в России зарегистрировано более двух миллионов безработных. Исходя из прогнозов, наиболее сложным на рынке труда будет третий квартал 2020 года. Это будут пиковые значения по безработным, отмечал он.

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В России компании массово сокращают штат и зарплаты

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Теги: зарплаты, штат, копании



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