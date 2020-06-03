08 Сентября 2020
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свердловская область стела (2013) | Фото: Накануне.ru

"Уникальная природа, интереснейшая история". Ростуризм рассказал о потенциале Среднего Урала

Туристический потенциал Среднего Урала был презентован в рамках межрегионального "Онлайн-воркшопа 2020 Урал-Сибирь Плюс", прошедшего при поддержке Ростуризма. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова назвала несколько причин посетить Средний Урал и Екатеринбург.

"Свердловская область многолика: это уникальная природа, интереснейшая история, самобытная культура, суровая промышленность. Жизнь многих известных людей связана с нашим краем: последнего императора России Николая Романова, первого президента страны Бориса Ельцина. Екатеринбург доступен из любой точки мира: десятки прямых авиасообщений, крупнейший железнодорожный узел, ключевые автодороги во все направления. Журнал Forbes рекомендует Екатеринбург в числе городов, которые необходимо посетить в России", - отметила Казакова.

Виктория Казакова(2020)|Фото: Владислав Бурнашев/ТАСС

В туристических направлениях Свердловской области выделяется деловой и оздоровительный туризм, а также социальные проекты, в том числе уникальный продукт "Урал для школы", в рамках которого разработаны и действуют 66 маршрутов для детей всех возрастов.

Президент клуба отельеров Екатеринбурга Ирина Домина сообщила, что на территории Свердловской области расположено 538 мест размещения, при этом она сделала акцент на гастрономическом туризме.

"Опросы туристов показывают, что для них важны не только поездки на экскурсию, но и возможность вкусно поесть. На территории Свердловской области 6 тысяч объектов общественного питания. Гастрономическая карта области предлагает авторскую кухню ведущих шефов Урала, Франции, Италии. Средний чек начинается от 500 рублей, особый колорит составляет уральская кухня. Это знаменитые на весь мир уральские пельмени, блюда из мяса лося, всевозможные пироги, уральские наливки. Можно не только пробовать блюда, но и участвовать в их создании", - рассказала Домина.

Сысертский район, поле, луг, природа, облака, трава(2019)|Фото: Накануне.RU

Свои туристические продукты на лето и осень 2020 года представили Свердловская, Тюменская, Курганская и Челябинская области, ХМАО-Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Алтайский и Пермской край, а также республика Коми.

"Мы все понимаем, что внутренний туризм будет восстанавливаться гораздо быстрее, чем международный и выездной. Сначала станут доступны поездки внутри одного региона, дальше – из соседних регионов. И те соседние регионы, которые всегда конкурировали между собой как принимающие стороны для туристов из Москвы или Санкт-Петербурга, в данном случае могут выступать партнерами. Необходимо наладить деловые связи, чтобы у нас появились новые турпродукты, в том числе, межрегиональные", - считает советник руководителя Ростуризма Наталья Осипова.

По экспертным оценкам после снятия всех ограничений прогнозируется существенный рост запросов на путешествия внутри страны. В этих условиях важно оперативно сформировать отложенный спрос на внутренние направления.

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"Уникальная природа, интереснейшая история". Ростуризм рассказал о потенциале Среднего Урала

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Теги: Ростуризм, природа, Средний Урал



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