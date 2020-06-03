10 Сентября 2020
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Экономика Тюменская область
(2020) | Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" исследовало около 13 тысяч проб в ходе экологического мониторинга 

АО "Транснефть-Сибирь" в ходе производственного эколого-аналитического контроля провело инструментальным методом 12 937 исследований природной и сточной воды, почвы, атмосферного воздуха. 

Работы в области экологического мониторинга состояния окружающей среды выполнялись в течение трех месяцев. Цель – контроль соблюдения требований нормативных документов ПАО "Транснефть" и федерального законодательства в области обеспечения экологической безопасности.

От общего числа проб 11 630 исследований выполнено силами эколого-аналитических лабораторий АО "Транснефть – Сибирь", остальные – в сторонних аккредитованных лабораториях.

С целью оценки качества сточных вод исследовано 4259 проб природной подземной и поверхностной воды. Также выполнен анализ 4400 проб питьевой воды. Специалисты исследовали 303 пробы атмосферного воздуха и 397 проб промышленных выбросов. 

Забор проб проводился на производственных объектах Уренгойского, Ноябрьского, Сургутского, Нижневартовского, Нефтеюганского, Урайского, Тобольского и Тюменского управлений магистральных нефтепроводов, а также РНУ "Стрежевое" и на территории вспомогательных подразделений. Мониторинг проводится в плановом режиме в течение года в соответствии с разработанными графиками экологического контроля.

По результатам исследований превышения предельно-допустимых концентраций контролируемых веществ не обнаружено.

 

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АО "Транснефть – Сибирь" исследовало около 13 тысяч проб в ходе экологического мониторинга 

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Теги: Транснефть, -, Сибирь



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