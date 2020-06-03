08 Сентября 2020
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Илон Маск (2019) | Фото:Instagram.com

Московский единоросс считает, что Илон Маск готовит ядерный удар по врагам США

Илон Маск и его компания SpaceX готовят "Ядерный удар по врагам США", считает начальник отдела исполкома МГРО по взаимодействию с депутатскими группами и фракциями "Единой России", заместитель секретаря местного отделения района Ново-Переделкино Эрнест Макаренко. Об этом он написал в верифицированном аккаунте в твиттере (на который, кстати, подписано более 50 тыс. пользователей).

"Еще раз пересмотрел так называемый "запуск" Илона Маска. На лицо все факты кинопроизводства, - пишет Макаренко. - Не знаю все ли является фейком, как с полетом на Луну или  фальсифицирована только часть. но в целом это просто курам на смех, такие вот "фильмы".

В частности Макаренко не верит в надежность скафандров, в которых на МКС улетели астронавты: "Вот посмотрите сами! Вы думаете, что в таком вот можно летать в космос. Я понимаю, что американские космические технологии на фоне наших в районе средневековья. Но это уже откровенный позор и постановка!".

Астронавты NASA SpaceX Роберт Бенкен и Дуглас Херли перед стартом 27.05.20.|Фото: NASA/SpaceX

Астронавты NASA SpaceX Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Фото: NASA

Впрочем, потом Макаренко написал, что полет, по его мнению, все таки был. "Но это все сконструировано и выжато для одного вот такого "кино". Они неспособны поставить это на поток. Они шоумены, а не серьезные и системные люди".

Далее единоросс раскрывает истинную цель американского бизнесмена: "Цели Маска мне хорошо понятны—подготовить ядерный удар по врагам США. Кто это будет - думайте сами. То, что он хочет разбомбить Марс—пусть рассказывает американцам. Дмитрий Рогозин все четко сказал—это прикрытие. Все его "космические программы" прикрытие для захватнической войны".

Ранее Макаренко предлагал Владимиру Путину стать императором и основать свою династию, отказаться от iPhone (примечательно, что пишет эти сообщения Эрнест с iPhone), а также провести в России свои "чемпионаты мира" и "олимпийские игры".

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Московский единоросс считает, что Илон Маск готовит ядерный удар по врагам США

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Теги: эрнест макаренко, илон маск, spacex



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