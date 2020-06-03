В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 114 человек, умерли два пациента

В Челябинской области за сутки подтверждено 114 новых случаев заболевания COVID-19. Два человека скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 3 тыс. 356 человек.

Больных COVID-19 – 1 тыс. 818 человек. За сутки было выписано из больниц 85 человек, а всего в регионе выздоровели 1 тыс. 479 пациентов.

За прошедшие сутки скончалось два человека. От COVID-19 умерла 72-летняя пациентка. У 65-летней пациентки было злокачественное новообразование, коронавирус был сопутствующим заболеванием. Всего за время пандемии в регионе скончалось 47 человек.