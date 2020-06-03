Обвиняемых в разбое сотрудников ФСБ уволили из спецслужб

Семь сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России, обвиняемых в разбойном нападении, уволены из спецслужб.

По данным источника ТАСС, они были уволены из спецподразделений ФСБ "по отрицательным мотивам" незадолго до передачи дела в суд.

Ранее сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд зарегистрировал уголовное дело о разбойном нападении, в котором фигурируют восемь человек. Рассмотрение дела по существу начнется не раньше конца июня.

В прошлом году СМИ сообщили о схеме "крышевания" банков сотрудниками ФСБ. Журналисты опираются на данные пострадавших банкиров. В схеме помимо офицеров ФСБ участвовали обнальщики, юристы и сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".

136,5 млн рублей были похищены сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина.

Четверо сотрудников спецслужб дали признательные показания. Они были задержаны в Москве по подозрению в разбое и похищении.