"Поехали!": завод Роскосмоса решил делать лифты с голосом Гагарина

Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию) получил сертификат на новый вид гражданской продукции – лифт. Завод рассчитывает до конца 2020 года выйти на производство 50 лифтов в месяц, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Лифты производства УКВЗ будут оборудованы зеркалом, поручнем, цветным дисплеем и речевым информатором. Более того, во время движения в лифте будет играть музыка, а перед началом движения лифт будет голосом Юрия Гагарина сообщать легендарное "Поехали!".

Вагоностроительный завод в Усть-Катаве, основным видом гражданской продукции которого являются трамваи, до этого года был филиалом ГКНПЦ им. Хруничева.