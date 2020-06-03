Сотрудника ЮУЖД подозревают в получении взятки

Начальника Челябинского центра организации работы железнодорожных станций ЮУЖД подозревают в получении взятки, а двух представителей коммерческой организации в даче взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, вечером 29 июня представители коммерческой фирмы передали подозреваемому взятку в размере более 70 тыс. руб. Эти деньги передавались за подписание регламента о взаимодействии между ЮУЖД и коммерческой организацией, а также технологической карты работы маневрового локомотива организации, не имеющего разрешения на производство работ на путях общего пользования.

По решению суда сотрудник ЮУЖД заключен под стражу, а представителей коммерческой организации суд отправил под домашний арест.