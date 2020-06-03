10 Сентября 2020
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Дмитрий Махонин (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Экс-депутат Госдумы может стать конкурентом Махонина на выборах губернатора Прикамья

Экс-депутат Госдумы РФ Павел Анохин заявил о том, что ведет консультации о возможном участии в выборах губернатора Пермского края, которые пройдут в сентябре этого года, сообщает "Ъ".

Он ведет переговоры с представителями "Единой России" и депутатами в муниципалитетах Прикамья о сборе подписей в свою поддержку.

"Единственное, что мне может помещать,— это муниципальный фильтр. На сегодняшний день ресурсы, необходимые для прохождения фильтра, есть только у "Единой России". Любая кандидатура, которая будет противостоять врио губернатора, должна быть каким-либо образом согласована с ЕР и администрацией президента", - заявил Павел Анохин.

Политтехнолог Виктор Соколов предположил, что реальная цель Анохина - напомнить о себе в связи с предстоящими выборами в Госдуму. По его словам, господин Анохин сможет пройти муниципальный фильтр, "если согласится стать спарринг-партнером Дмитрия Махонина".

Также по информации издания, КПРФ представлять, вероятно, будет первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова. Региональные отделения ЛДПР и "Справедливой России" с кандидатами пока не определились. О своем желании поучаствовать в выборах заявлял предприниматель, гендиректор ООО"Сатурн-Р" Александр Репин.

Как сообщало Накануне.RU, планируется, что выборы состоятся 13 сентября. Дмитрий Махонин стал врио главы Прикамья 6 февраля после того, как Максим Решетников получил повышение и возглавил министерство экономического развития России.

На выборы губернатора он может заявиться в порядке самовыдвижения. Ранее соответствующий закон был принят заксобранием края.

Кроме того, возможного участия в выборах не исключил член генсовета "Партии Роста" Антон Любич.

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Экс-депутат Госдумы может стать конкурентом Махонина на выборах губернатора Прикамья

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Теги: выборы губернатора, Павел Анохин, Дмитрий Махонин



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