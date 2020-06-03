08 Сентября 2020
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медицинская скорая помощь, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Высокинский: выплаты медикам Екатеринбурга взяты на беспрецедентный контроль

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заверил, что выплаты медикам уральской столицы взяты на беспрецедентный контроль. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, об этом шла речь на заседании оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения COVID-19, которое мэр провел во вторник.
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Отдельным пунктом повестки остаются выплаты врачам, а также обеспечение средствами индивидуальной защиты станций "скорой помощи" и создание стратегического запаса по ним. Заместитель главы по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов доложил, что поручение выполнено – все выплаты медперсоналу, для которого предусмотрена дополнительная поддержка стимулирующего характера за работу в условиях COVID-19, доведены в полном объеме.

"Данный вопрос находится на особом контроле у городского штаба и прокуратуры. Все должно решаться максимально оперативно", - потребовал Александр Высокинский.

Напомним, также на заседании оперштаба были определены три района Екатеринбурга, где наиболее непростая ситуация с распространением нового коронавируса.

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Высокинский: выплаты медикам Екатеринбурга взяты на беспрецедентный контроль

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Теги: Высокинский, выплаты, врачи, Екатеринбург



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