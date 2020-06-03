В район Вашингтона стянули около 1,6 тысячи военных

Пентагон перебросил в район Вашингтона около 1,6 тыс. военных на фоне протестов, которые начались в ряде американских штатов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом со ссылкой на официального представителя американского военного ведомства Джонатана Хоффмана сообщило Reuters.

Военных разместили на базах вокруг американской столицы, они приведены "в состояние повышенной боеготовности".

При этом мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, комментируя инициативу федеральных властей подключить нацгвардейцев и военных к подавлению протестов, заявила, что это избыточная мера, сообщает Regnum.

Глава города также предупредила, что поползновения Дональда Трампа к тому, чтобы поставить управление полиции Вашингтона под федеральный контроль, не остаются незамеченными.

Напомним, ранее президент США прямо заявил о готовности применить силовой сценарий решения вопроса.

"Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему", - заявил президент, выступая в Белом доме.

Накануне Дональд Трамп призвал власти Нью-Йорка жестче реагировать на протесты и привлекать Национальную гвардию.