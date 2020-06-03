08 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Филипп Киркоров (2017) | Фото:СТС

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его "аппендицитом"

Певец и композитор Юрий Лоза высказался по поводу слов Киркорова. Тот, напомним, в эфире одной из передач недавно назвал Лозу "никому не нужным аппендицитом".
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"Киркоров не может написать песню или книгу, как это делаю я. Он не умеет ни на чем играть, не может что-то создать. Он просто придуривается, чтобы популяризировать себя. Иногда у Киркорова это выходит, иногда нет", - цитирует Лозу "Вечерняя Москва".

Также композитор уличил поп-исполнителя в безграмотности: "Прежде чем сравнивать что-то с чем-то, надо разобраться. Аппендицит — это болезнь, а не орган… Если бы Филипп читал книжки, он бы об этом знал. Но, к сожалению, ему некогда, он ведь занимается пиаром. Я бы ему просто посоветовал расширить свои знания. Появилось время? Открой хорошую книгу! Неправильно быть в таком возрасте глупым!".

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Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его "аппендицитом"

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Теги: юрий лоза, филипп киркоров, аппендицит, критика



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