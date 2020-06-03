Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его "аппендицитом"

Певец и композитор Юрий Лоза высказался по поводу слов Киркорова. Тот, напомним, в эфире одной из передач недавно назвал Лозу "никому не нужным аппендицитом".

"Киркоров не может написать песню или книгу, как это делаю я. Он не умеет ни на чем играть, не может что-то создать. Он просто придуривается, чтобы популяризировать себя. Иногда у Киркорова это выходит, иногда нет", - цитирует Лозу "Вечерняя Москва".

Также композитор уличил поп-исполнителя в безграмотности: "Прежде чем сравнивать что-то с чем-то, надо разобраться. Аппендицит — это болезнь, а не орган… Если бы Филипп читал книжки, он бы об этом знал. Но, к сожалению, ему некогда, он ведь занимается пиаром. Я бы ему просто посоветовал расширить свои знания. Появилось время? Открой хорошую книгу! Неправильно быть в таком возрасте глупым!".