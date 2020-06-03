Свердловскому коммунисту выписали крупный штраф за поздравление детей с Днем пионерии

Рассмотрено дело первого секретаря алапаевского горкома КПРФ Николая Пересадина. Об этом Накануне.RU сообщили в Алапаевском городском суде Свердловской области.

Напомним, 19 мая, в День пионерии, Николай Пересадин поздравил школьников города с праздником. В этот же день на него составили несколько протоколов за административные правонарушения, после чего в экстренном порядке состоялся суд. Однако рассмотрение пришлось отложить для истребования дополнительных материалов по делу. Заседание было перенесено на 2 июня.

Члена КПРФ судили по статьям КоАП: ст. 20.2 ч.1.1 и КоАП: ст. 20.2 ч.2.

Теперь ему назначены штрафы в размере 10 тыс. руб. и 15 тыс. руб.

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