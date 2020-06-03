Компания из Екатеринбурга займется обслуживанием челябинского метро

В Челябинске выбрали подрядчика на обслуживание первого пускового участка первой линии метрополитена. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заказчиком работ выступило управление капитального строительства администрации города. Начальная цена контракта – 56,6 млн руб.

На аукцион было подано две заявки. АО "Челябметрострой" готово было выполнить работы за 56,6 млн руб. Однако ООО "Спецподземстрой" (Екатеринбург) предложило более низкую цену – 47,8 млн руб. И эта компания стала победителем аукциона.