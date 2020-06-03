В Перми заменили перекрытия в жилом доме, где весной взорвался газ

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Пермский край
подъезд в доме на ул. Карла Либкнехта, 40 (2018) | Фото: Накануне.RU

В Перми заменили перекрытия в жилом доме, где весной взорвался газ

В доме №3 по Чернышевского в Перми, где в марте взорвался газ, заменены перекрытия. Вскоре некоторые жильцы уже смогут вернуться в квартиры, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Напомним, трагедия произошла утром 20 марта. После взрыва в квартире начался пожар. Два пострадавших погибли. Трое пострадавших госпитализированы. Разрушений несущих конструкций нет. Трём семьям предоставлено временное жильё в пункте временного пребывания по адресу Народовольческая, 42.

После происшествия по заказу департамента ЖКХ компания "Стандарт" провела детально-инструментальное обследование первого и второго подъездов дома. В ходе обследования выяснилось, что состояние дома оценивается как работоспособное. Исключение – часть несущих конструкций.

К ремонту здания приступили в середине апреля. Работы по несущим конструкциям закончены. Смонтированы плиты перекрытий. Усилены лестничные марши над и под наиболее пострадавшей квартирой, где произошел взрыв. Кроме того, проведены отделочные работы в некоторых квартирах. После восстановления электроснабжения и коммуникаций жители наименее пострадавших квартир смогут вернуться домой. Работы по отделке других квартир продолжатся.

Подрядчику предстоит восстановить разрушенные перегородки в наиболее пострадавших квартирах, электропроводку и коммуникации. После этого будут выполнены отделочные и косметические работы на лестничной клетке, частично подкрашен фасад и отремонтированы квартиры. Все работы планируется завершить до конца июля.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми заменили перекрытия в жилом доме, где весной взорвался газ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: взрыв газа, Чернышевского, жилой дом



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.07.2020 09:57 Мск В Перми жильцы пострадавшего от взрыва газа дома вернулись в свои квартиры

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.03.2020 15:35 Мск В Перми вдвое выросло число жертв взрыва газа в жилой пятиэтажке
Ранее 20.03.2020 21:21 Мск "Коммерсант": взрыв газа в Перми может оказаться убийством
Ранее 20.03.2020 15:51 Мск Стали известны подробности о пострадавших при взрыве газа в Перми
Ранее 20.03.2020 13:48 Мск Пункт временного размещения жителей пермского дома, где взорвался газ, создан в гимназии №33
Ранее 20.03.2020 11:41 Мск Несущие конструкции жилого дома в Перми, где взорвался газ, не пострадали
Ранее 20.03.2020 11:15 Мск В Перми в квартире жилого дома взорвался газ, погиб человек

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети