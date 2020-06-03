В Перми заменили перекрытия в жилом доме, где весной взорвался газ

В доме №3 по Чернышевского в Перми, где в марте взорвался газ, заменены перекрытия. Вскоре некоторые жильцы уже смогут вернуться в квартиры, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Напомним, трагедия произошла утром 20 марта. После взрыва в квартире начался пожар. Два пострадавших погибли. Трое пострадавших госпитализированы. Разрушений несущих конструкций нет. Трём семьям предоставлено временное жильё в пункте временного пребывания по адресу Народовольческая, 42.

После происшествия по заказу департамента ЖКХ компания "Стандарт" провела детально-инструментальное обследование первого и второго подъездов дома. В ходе обследования выяснилось, что состояние дома оценивается как работоспособное. Исключение – часть несущих конструкций.

К ремонту здания приступили в середине апреля. Работы по несущим конструкциям закончены. Смонтированы плиты перекрытий. Усилены лестничные марши над и под наиболее пострадавшей квартирой, где произошел взрыв. Кроме того, проведены отделочные работы в некоторых квартирах. После восстановления электроснабжения и коммуникаций жители наименее пострадавших квартир смогут вернуться домой. Работы по отделке других квартир продолжатся.

Подрядчику предстоит восстановить разрушенные перегородки в наиболее пострадавших квартирах, электропроводку и коммуникации. После этого будут выполнены отделочные и косметические работы на лестничной клетке, частично подкрашен фасад и отремонтированы квартиры. Все работы планируется завершить до конца июля.