08 Сентября 2020
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Кадр из сериала Ходячие мертвецы. (2020) | Фото: &#8206;AMC Networks

Москвич, два месяца пролежавший в коме, был шокирован изменениями страны и мира

Москвич, пролежавший два месяца в коме, пришел в себя и был шокирован изменениями, произошедшими с миром и страной.

История произошла в центральной клинической больнице (ЦКБ) управделами президента.

Мужчина попал в больницу 6 марта, когда коронавирус был для России всего лишь призрачной угрозой, новостным поводом из Китая, но не более. Пациента прооперировали, через неделю после операции он впал в глубокую кому. У него выявили двустороннюю пневмонию. Подозревали и коронавирус, но тесты были отрицательными, передает РИА Новости.

Спустя пять недель мужчина пришел в себя и открыл глаза. По словам его жены, в это время они общались по телефону с помощью видеосвязи, он был еще слаб - мог моргнуть или кивнуть в ответ. О коронавирусе ему не рассказывали ни врачи, ни сиделки, чтобы лишний раз не волновать.

В какой-то момент мужчина окреп настолько, что начал интересоваться происходящим за стенами больницы. "Он сам встал, подошел к двери моего кабинета, постучал и сказал: "Можно с вами поговорить? У меня очень много вопросов. Что происходит в мире? И где моя жена?" Я был, мягко говоря, удивлен", - говорит лечащий врач москвича.

Тогда врач рассказал пациенту о распространившемся в России коронавирусе и ограничениях на посещения в больницах. Позже и жена рассказала ему о новой жизни в Москве.

"Я ему потихоньку рассказываю о том, что происходит: что люди начали выходить гулять, что раньше можно было выйти только в магазин. Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет все закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись", - рассказала женщина.

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Москвич, два месяца пролежавший в коме, был шокирован изменениями страны и мира

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Теги: кома, коронавирус, эпидемия, пневмония, москвич



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