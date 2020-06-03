08 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Александр Высокинский (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Названы районы-лидеры Екатеринбурга по заболеваемости коронавирусом

Определены три района Екатеринбурга, где наиболее непростая ситуация с распространением нового коронавируса. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, об этом шла речь на заседании оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения COVID-19, которое во вторник провел мэр Александр Высокинский.
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Оперштаб проанализировал эпидемиологическую ситуацию в каждом районе мегаполиса: лидерами по заболеваемости оказались Верх-Исетский, Железнодорожный и Орджоникидзевский районы, ситуация в которых не улучшается на протяжении нескольких дней. Глава Екатеринбурга акцентировал внимание на необходимости усиления точечной работы с выявленными очагами заболевания.

Александр Высокинский отметил, что в наиболее эпиднеблагополучных районах сохраняются несколько ключевых факторов: незаконная уличная торговля, массовое пребывание людей в общественных пространствах и нарушение социальной дистанции во дворах многоквартирных домов. По его поручению в протокол заседания были внесены пункты, касающиеся введения штрафов для перевозчиков за допуск в транспорт без масок.

В завершении заседания глава Екатеринбурга подчеркнул, что городским властям удалось наладить регулярную дезинфекцию и санобработку подъездов. В результате количество внутридомовых очагов значительно снизилось и теперь заражения, как правило, фиксируются на придомовых территориях.

Напомним, ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков объяснил высокий прирост заболеваемости коронавирусом в регионе.

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Названы районы-лидеры Екатеринбурга по заболеваемости коронавирусом

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Теги: коронавирус, районы, Высокинский, Екатеринбург



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