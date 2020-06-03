Вакцину от коронавируса в институте Минобороны испытали на обезьянах и хомяках

Специалисты 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ успешно завершили доклинические испытания вакцины от коронавируса на обезьянах и хомяках. Об этом сообщил начальник института Сергей Борисевич газете "Красная звезда".

Ранее стало известно, что среди военнослужащих отобрали добровольцев для испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19. Ими стали 50 человек, в том числе пять женщин. Все прошли обследование и тестирование.

На следующем этапе испытаний специалисты выяснят, безопасна ли вакцина для людей. Также будет установлено, насколько она помогает выработать защитные антитела.

На данный момент в России разрабатывают девять различных вакцин, потенциально способных помочь обезопасить человека от COVID-19.