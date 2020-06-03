Прибыль ВТБ упала в четыре раза

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
ВТБ (2018) | Фото: spbniivs.ru

Прибыль ВТБ упала в четыре раза

Из-за ограничительных мер, которые были введены на фоне эпидемии коронавируса, прибыль банка ВТБ в апреле упала более чем в четыре раза до 900 млн руб. с 3,9 млрд руб. в апреле 2019 года.

За четыре месяца госбанк заработал 40,7 млрд руб., это на 19% меньше, чем годом ранее.

На ухудшение финансовых результатов повлиял розничный бизнес. В мае ВТБ зафиксировал рост просроченной задолженности граждан и ожидает вероятного продолжения этой тенденции и роста резервов по кредитам физлиц.

Похожая ситуация у Сбербанка. В апреле он заработал 11,5 млрд руб. чистой прибыли – в 6,5 раза меньше, чем в апреле 2019 года.

По слова аналитиков, отчетность ВТБ отражает общую ситуацию на рынке - пандемия коронавируса и шоковое падение цен на нефть неизбежно приведут к экономическому спаду в России, а это значит, что банковский сектор не избежит потерь по кредитному портфелю, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, осенью в России может особенно ухудшиться ситуация с проблемными кредитами.

Аудиторско-консалтинговая сеть "ФинЭкспертиза" провела исследование, сравнив общие суммы кредитов в рублях и иностранной валюте в марте и апреле. Выяснилось, что в апреле гражданам России было выдано займов на 46% меньше, чем в марте.

Аналитики связывают это с двумя факторами - ужесточением банками требований к заемщикам и падением спроса на кредиты со стороны населения в условиях снижения доходов.

Отмечается, что покупательская способность населения будет снижаться, и вместе с этим будет расти доля проблемных кредитов и просроченных платежей. Ситуация может особенно ухудшиться с осени, когда будут подходить к концу кредитные каникулы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прибыль ВТБ упала в четыре раза

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ВТБ, Сбербанк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 04.06.2020 03:30 Мск Костин сообщил о невысокой закредитованности россиян

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.06.2020 11:57 Мск Осенью в России прогнозируют рост долгов по кредитам

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети