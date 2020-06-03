Прибыль ВТБ упала в четыре раза

Из-за ограничительных мер, которые были введены на фоне эпидемии коронавируса, прибыль банка ВТБ в апреле упала более чем в четыре раза до 900 млн руб. с 3,9 млрд руб. в апреле 2019 года.

За четыре месяца госбанк заработал 40,7 млрд руб., это на 19% меньше, чем годом ранее.

На ухудшение финансовых результатов повлиял розничный бизнес. В мае ВТБ зафиксировал рост просроченной задолженности граждан и ожидает вероятного продолжения этой тенденции и роста резервов по кредитам физлиц.

Похожая ситуация у Сбербанка. В апреле он заработал 11,5 млрд руб. чистой прибыли – в 6,5 раза меньше, чем в апреле 2019 года.

По слова аналитиков, отчетность ВТБ отражает общую ситуацию на рынке - пандемия коронавируса и шоковое падение цен на нефть неизбежно приведут к экономическому спаду в России, а это значит, что банковский сектор не избежит потерь по кредитному портфелю, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, осенью в России может особенно ухудшиться ситуация с проблемными кредитами.

Аудиторско-консалтинговая сеть "ФинЭкспертиза" провела исследование, сравнив общие суммы кредитов в рублях и иностранной валюте в марте и апреле. Выяснилось, что в апреле гражданам России было выдано займов на 46% меньше, чем в марте.

Аналитики связывают это с двумя факторами - ужесточением банками требований к заемщикам и падением спроса на кредиты со стороны населения в условиях снижения доходов.

Отмечается, что покупательская способность населения будет снижаться, и вместе с этим будет расти доля проблемных кредитов и просроченных платежей. Ситуация может особенно ухудшиться с осени, когда будут подходить к концу кредитные каникулы.