Екатеринбург попал в пятерку самых велосипедных городов России

В России составлен рейтинг лучших городов РФ и СНГ, популярных для поездок на велосипеде и велотуров.

В первую десятку входят Москва, Санкт-Петербург, Минск, Казань, Екатеринбург, Калиниград, Самара, Воронеж, Нижний Новгород и Сочи.

Список составлен по результатам исследования длины городских велодорожек и велополос, а также велосипедных маршрутов и числа прокатных велосипедов на велостанциях.

Рейтинг подготовлен ко Всемирному дню велосипеда, который отмечается 3 июня по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2018 года, сообщает "Турстат".