08 Сентября 2020
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Горные велосипеды (2019) | Фото: РМК

Екатеринбург попал в пятерку самых велосипедных городов России

В России составлен рейтинг лучших городов РФ и СНГ, популярных для поездок на велосипеде и велотуров.

В первую десятку входят Москва, Санкт-Петербург, Минск, Казань, Екатеринбург, Калиниград, Самара, Воронеж, Нижний Новгород и Сочи.

Список составлен по результатам исследования длины городских велодорожек и велополос, а также велосипедных маршрутов и числа прокатных велосипедов на велостанциях.

Рейтинг подготовлен ко Всемирному дню велосипеда, который отмечается 3 июня по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2018 года, сообщает "Турстат".

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Екатеринбург попал в пятерку самых велосипедных городов России

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Теги: Екатеринбург, велосипед



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