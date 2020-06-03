Екатеринбург попал в пятерку самых велосипедных городов России
В России составлен рейтинг лучших городов РФ и СНГ, популярных для поездок на велосипеде и велотуров.
В первую десятку входят Москва, Санкт-Петербург, Минск, Казань, Екатеринбург, Калиниград, Самара, Воронеж, Нижний Новгород и Сочи.
Список составлен по результатам исследования длины городских велодорожек и велополос, а также велосипедных маршрутов и числа прокатных велосипедов на велостанциях.
Рейтинг подготовлен ко Всемирному дню велосипеда, который отмечается 3 июня по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2018 года, сообщает "Турстат".