В одном из дворов Екатеринбурга автомобиль наехал на ребенка

Вечером 2 июня в Екатеринбурге произошла автоавария, в результате которой пострадал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, ДТП случилось во дворе дома №75 по улице Московская. Водитель "Тойота Камри" наехал на 12-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован.

Выйдя из подъезда дома в компании двух друзей, мальчик неожиданно выбежал на дворовой проезд из-за припаркованной у края проезжей части иномарки.

С начала года в городе произошло 28 дорожно-транспортных происшествий с участием детей.