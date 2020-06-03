08 Сентября 2020
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Политика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Центризбирком объяснил невозможность агитации по голосованию по поправкам в Конституцию

Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию предусматривает информирование россиян, а не агитацию, сообщила член Центризбиркома Майя Гришина.

Ранее организаторы кампании "Нет" направили в ЦИК России письмо, требуя предоставить им время и площади СМИ для агитации против внесения поправок в Конституцию.

По словам авторов письма, на телевидении и уличных билбордах идет агитационная кампания. При этом те, кто против внесения поправок в Конституцию, до сих пор не получили возможность обратиться к гражданам и высказать свои аргументы, сообщает РБК.

Как сообщалось, Владимир Путин подписал указ о дате проведения голосования по поправкам. Документ определяет, что голосование пройдёт 1 июля. При его организации будет учтена ситуация с коронавирусом.

В ходе совещания с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию Путин сказал: "1 июля смотрится как день вполне подходящий для голосования. С юридической точки зрения это безупречно, если объявить о назначении голосования сегодня. И на фоне улучшения ситуации с коронавирусом есть возможность предпринять дополнительные меры для улучшения".

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию. На совещании у президента она посоветовала выбрать днем голосования 1 июля. Но при этом проголосовать можно будет в течение шести дней до этой даты, то есть начиная с 25 июня.

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Центризбирком объяснил невозможность агитации по голосованию по поправкам в Конституцию

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Теги: Центризбирком, Конституция, голосование



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Развитие сюжета:

Ранее 10.06.2020 05:04 Мск СМИ: найдена агитация на сайте с информацией о поправках к Конституции

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