Стоимость обучения в вузах РФ в новом году повышать не будут

Большая часть вузов России решила не повышать стоимость обучения в предстоящем учебном году.

Как сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, на площадке Российского союза ректоров приняли решение не повышать стоимость обучения. Ранее министр отметил, что это наиболее рациональное решение, которое позволяет защитить интересы всех сторон образовательного процесса, сообщает ТАСС.

Тем временем, документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты в этом году смогут подать с 20 июня по 17 августа, то есть до сроков сдачи ЕГЭ. Об этом ранее заявил Фальков.

Напомним, 29-30 июня пройдут пробные ЕГЭ, школьники в них участвовать не будут. Эксперты протестируют все этапы экзамена, прежде всего, на защиту здоровья участников, проверив каждую деталь в пунктах проведения.