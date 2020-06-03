08 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО
(2004) | Фото

Тайник с самодельными взрывными устройствами нашли в Чувашии

В Чувашии заведено уголовное дело после приготовления к теракту - там найден тайник с самодельными взрывными устройствами.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, в настоящий момент следственная группа продолжает работать на месте происшествия, идут изъятия, а также допросы свидетелей. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы.

Взрывные устройства обезврежены.

Напомним, в феврале ФСБ задержала двоих подростков, которые готовили нападение на школу в Саратове.

По данным СУ СКР по региону, юношам 14 и 15 лет. Возбуждено уголовное дело по ст. "приготовление убийству двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Задержанные состояли в различных так называемых "группах смерти". Они были задержаны на заброшенном бомбоубежище, где хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. При нападении на школу юноши также планировали использовать самодельные зажигательные смеси. Инструкции по изготовлению школьники нашли в интернете.

Задержанные уже дали признательные показания. По их словам, они готовили массовое убийство из мести, хотели убить "примерно 40 человек", пишет ТК "ОПЕР Слил" со ссылкой на ФСБ.

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Тайник с самодельными взрывными устройствами нашли в Чувашии

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Теги: оружие, теракт



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