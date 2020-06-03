Власти Москвы не подтвердили сообщения о первых заразившихся коронавирусом в январе

Информация о первых заразившихся коронавирусом в Москве якобы в середине января не соответствует действительности, сообщил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"…В середине января началась проработка различных технических решений, которые помогли бы Москве справиться с возможным распространением коронавируса", - сказал он. По его словам, первый официальный случай коронавирусной инфекции в Москве был зафиксирован в начале марта, сообщает ТАСС.

Ранее "Медуза" со ссылкой на журналиста радиостанции "Эхо Москвы" сообщила, что Лысенко в интервью "Хабру" якобы сообщил о появлении вируса в Москве в середине или конце января.