О приближающемся к Земле астероиде сообщили в NASA

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника За рубежом
Земля, астероид (2016) | Фото: youtube.com

О приближающемся к Земле астероиде сообщили в NASA

В ближайшие дни к Земле приблизится астероид 163348 (2002 NN4), размеры которого составляют от 250 до 570 м.

Небесное тело считается потенциально опасным. 6 июня в 6:20 мск объект пройдет мимо Земли на минимальном расстоянии. В этот раз астероид не пересекается с Землей, он пролетит от планеты на расстоянии в 13 дальше, чем Луна. Однако его траектория пересекает орбиту Земли, поэтому он считается потенциально опасным, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось, астероид Апофис, в случае падения на Землю, может полностью уничтожить многомиллионный город.

Как сообщил доктор физико-математических наук Валерий Шувалов, в данный момент не существует средств, чтобы изменить траекторию данного небесного тела. По словам ученого, по размерам подобные Апофису астероиды падают на Землю раз в 10–100 тыс. лет. Как считает Шувалов, если такое небесное тело упадет на Москву в пределах Садового кольца, "то в городе будет уничтожено все", сообщает ТАСС.

Астероид Апофис может столкнуться с Землей. По словам ученых из Санкт-Петербургского государственного университета, это может произойти в 2068 году. Ранее появилась информация о том, что 13 апреля 2029 года Апофис, диаметр которого более 300 м, пройдет в 37 тыс. км от Земли, однако столкновения не произойдет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

О приближающемся к Земле астероиде сообщили в NASA

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: астероид, Земля



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети