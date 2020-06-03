О приближающемся к Земле астероиде сообщили в NASA

В ближайшие дни к Земле приблизится астероид 163348 (2002 NN4), размеры которого составляют от 250 до 570 м.

Небесное тело считается потенциально опасным. 6 июня в 6:20 мск объект пройдет мимо Земли на минимальном расстоянии. В этот раз астероид не пересекается с Землей, он пролетит от планеты на расстоянии в 13 дальше, чем Луна. Однако его траектория пересекает орбиту Земли, поэтому он считается потенциально опасным, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось, астероид Апофис, в случае падения на Землю, может полностью уничтожить многомиллионный город.

Как сообщил доктор физико-математических наук Валерий Шувалов, в данный момент не существует средств, чтобы изменить траекторию данного небесного тела. По словам ученого, по размерам подобные Апофису астероиды падают на Землю раз в 10–100 тыс. лет. Как считает Шувалов, если такое небесное тело упадет на Москву в пределах Садового кольца, "то в городе будет уничтожено все", сообщает ТАСС.

Астероид Апофис может столкнуться с Землей. По словам ученых из Санкт-Петербургского государственного университета, это может произойти в 2068 году. Ранее появилась информация о том, что 13 апреля 2029 года Апофис, диаметр которого более 300 м, пройдет в 37 тыс. км от Земли, однако столкновения не произойдет.