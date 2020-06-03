В Москве прошли задержания пикетчиков, которые вышли на акции из-за убийства екатеринбуржца

В Москве, у здания ГУ МВД, прошли задержания пикетчиков.

Уже задержаны 13 человек, среди которых - представители "Правовой инициативы", "Гражданского общества", "ФемФракции". Пикеты продолжаются. Их участники выступают против насилия со стороны полицейских, когда 27-летнего жителя Екатеринбурга застрелили сотрудники СОБР за кражу из магазина обоев, пишет "Коммерсант".

Ранее Федеральная служба Росгвардии дала официальный комментарий по делу о гибели екатеринбуржца в ходе спецоперации с участием специального отряда быстрого реагирования Свердловской области. По информации ведомства, погибший был ранее судим, имел в доме сумку с ножами и арбалетом.