08 Сентября 2020
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наручники руки задержание (2019) | Фото:Pixabay

В Москве прошли задержания пикетчиков, которые вышли на акции из-за убийства екатеринбуржца

В Москве, у здания ГУ МВД, прошли задержания пикетчиков.

Уже задержаны 13 человек, среди которых - представители "Правовой инициативы", "Гражданского общества", "ФемФракции". Пикеты продолжаются. Их участники выступают против насилия со стороны полицейских, когда 27-летнего жителя Екатеринбурга застрелили сотрудники СОБР за кражу из магазина обоев, пишет "Коммерсант".

Ранее Федеральная служба Росгвардии дала официальный комментарий по делу о гибели екатеринбуржца в ходе спецоперации с участием специального отряда быстрого реагирования Свердловской области. По информации ведомства, погибший был ранее судим, имел в доме сумку с ножами и арбалетом.

Ул. Рассветная, 8, корпус 1(2020)|Фото: Накануне.RU

Квартира на ул. Рассветная, 8, корпус 1(2020)|Фото: Накануне.RU

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В Москве прошли задержания пикетчиков, которые вышли на акции из-за убийства екатеринбуржца

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Теги: Москва, полиция, насилие



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Развитие сюжета:

Ранее 04.06.2020 20:54 Мск На застреленного росгвардейцем жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

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Ранее 02.06.2020 19:03 Мск "Зачем было убивать?" Мать екатеринбуржца, расстрелянного за кражу обоев, отрицает судимость сына
Ранее 02.06.2020 14:37 Мск СКР допрашивает росгвардейцев, застреливших похитившего обои жителя Екатеринбурга
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