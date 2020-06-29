05 Октября 2020
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Экономика
бедность, зарплаты, задержки зарплаты, деньги, кошелек, пустой кошелек, нищета, доходы (2016) | Фото:liter.kz

С 1 апреля безработица выросла в 3,5 раза, - Мишустин

На совещании о ситуации на рынке труда премьер-министр Михаил Мишустин озвучил данные о росте безработицы в России, сообщили Накануне.RU в кабмине.
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"С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в три с половиной раза. Но, судя по данным Министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать", - сказал Мишустин.

Чтобы реально улучшить положение дел с занятостью, предстоит активнее применять новые методы в сфере трудоустройства, отметил премьер.

"Имею в виду, в частности, поддержку удалённой формы занятости. Сейчас в удалённом режиме трудятся больше 2 млн работников, с 1 апреля количество таких людей выросло почти в 30 раз. Эта форма стала удобной для многих, в том числе тех, у кого есть ограничения по здоровью, или родителей с маленькими детьми. Она также является перспективной формой занятости для таких сфер, как информационные технологии и ряд программ среднего и высшего образования", - сказал Мишустин.

Глава минтруда Антон Котяков отметил, что в июне рост регистрируемой безработицы замедлился на треть. Сейчас на учёт в качестве безработных встают в среднем по 140 тыс. человек в неделю, а в середине апреля – в мае регистрировалось в центрах занятости по 220–250 тысяч еженедельно.

51% зарегистрированных безработных от 25 до 40 лет, 32% – это лица в возрасте от 40 до 55 лет, 12% – молодые люди до 25 лет, менее 5% – это самая малочисленная группа из официально зарегистрированных безработных, это граждане старше 55 лет.

По профессиональной принадлежности большинство безработных – специалисты торговли и бытового обслуживания (300 тыс. человек). Далее – специалисты по административной и обеспечивающей работе (220 тыс.). Третье место занимают специалисты транспортной отрасли (160 тыс.), и ещё 155 тыс. безработных не имеют квалификации.

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С 1 апреля безработица выросла в 3,5 раза, - Мишустин

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Теги: совещание, рынок труда, безработица, рост, Михаил Мишустин



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