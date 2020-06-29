В Югре бывшего главу судят за приватизацию служебных квартир

Передано в суд уголовное дело 53-летнего бывшего главы сельского поселения Сибирский (Ханты-Мансийский район). Ему вменяют пять эпизодов "квартирных" превышений полномочий, ущерб от которых составил 13 млн руб., сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении СКР.

По версии следствия, преступления совершены в марте – июле 2017 г. – именно в это время руководитель разрешил приватизировать пять служебных квартир. В итоге сельское поселение потеряло пять квартир, расположенных в посёлке Сибирский и селе Реполово. Сумма ущерба – 13 млн руб. Одну квартиру её новый "хозяин" вернул добровольно, остальные вновь стали муниципальной собственностью принудительно.

Дело ушло в суд.