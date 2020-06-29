Площадь разлива нефтепродуктов на Химкинском водохранилище выросла до 23 тысяч "квадратов"

Увеличилась площадь разлива нефтепродуктов в Бутаковском заливе подмосковного Химкинского водохранилища, сообщили Накануне.RU в Росводоресурсах.

Нефтяное пятно локализовано несколькими рядами боновых заграждений. Пробы лаборатории Московско-Окского бассейнового водного управления показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде более, чем в 1 тыс. раз. Погибли рыбы и птицы – они задохнулись в необезвреженных сточных водах с примесью нефтепродуктов.

По предварительной информации, источником загрязнения стал коллектор ливнёвой канализации, который эксплуатирует МУП "Химводосток". Первые загрязнения выявлены ещё 25 июня при обследовании реки Грачевка (Чернавка), впадающей в Химкинское водохранилище. Сейчас на месте идут круглосуточная откачка нефтепродуктов и предотвращение их распространения.

"Мы неоднократно направляли в правоохранительные органы обращения о том, что коллекторы должны быть оборудованы очистными сооружениями. Это относится и к данному случаю. Исполнение решения суда позволило бы не допустить или минимизировать загрязнение питьевого водоема Москвы. Сейчас наши специалисты круглосуточно ликвидируют разлив нефти, проводят санацию", - сказал руководитель управления Вахтанг Астахов.