05 Октября 2020
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Лаборатория, где проводится проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Распространение коронавируса в мире ускоряется, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об увеличении скорости распространения коронавируса в мире, несмотря на улучшение в отдельных странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесус.

По его словам, некоторые страны столкнулись с ростом случаев при открытии своих экономик и возвращении социальной жизни.

"Большинство людей остаются уязвимыми для вируса. У него ещё есть, где развернуться. Тяжёлая реальность заключается в том, что ситуация ещё не завершилась.", - сказал он.

"Но суровая реальность состоит в том, что это даже близко не конец" - приводит Infox ещё более эмоциональное высказывание главы ВОЗ.

Напомним, за последние сутки в России зафиксировано 6 тыс. 719 случаев коронавируса. Всего у нас в стране 641 тыс. 156 случаев.

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Распространение коронавируса в мире ускоряется, - ВОЗ

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Теги: коронавирус, всемирная организация здравоохраннения



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