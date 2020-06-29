В Югре явка на голосование по поправкам в Конституцию – 35,1 %

05 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
Конституция РФ, голосование, Наталья Комарова (2020) | Фото: admhmao.ru

В Югре явка на голосование по поправкам в Конституцию – 35,1 %

В Ханты-Мансийске на заседании координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов озвучены данные по явке на голосование по поправкам в Конституцию, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Заседание провела губернатор Наталья Комарова. Досрочное голосование началось 10 июня. По состоянию на утро 29 июня, проголосовали 396 тыс. югорчан (35,1 % от общего числа избирателей в регионе). По словам главы окружной избирательной комиссии Дениса Корнеева, никаких происшествий на избирательных участках не зафиксировано.

Завершается процедура голосования в труднодоступным и отдаленных местностях. Оно полностью состоялось в Белоярском районе. 29 июня оно прекращается в Сургутском и Кондинском районах. В Березовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах последний день голосования – 30 июня. Всего в отдаленных и труднодоступных населённых пунктах проголосовали 27 тыс. 723 югорчанина, в том числе 1,8 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Югре явка на голосование по поправкам в Конституцию – 35,1 %

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: голосование, поправки, Конституция РФ, голосование, Денис Корнеев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 01.07.2020 16:25 Мск "С ответственностью за будущее". Наблюдатели Югры – о голосовании по поправкам в Конституцию

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.06.2020 11:57 Мск Известные все лица: югорские общественники и политики делают свой выбор по поправкам в Конституцию
Ранее 29.06.2020 10:25 Мск От коренных народов до вахтовиков. В Югре высказаться по поправкам в Конституцию можно различными способами
Ранее 26.06.2020 15:06 Мск Вирус не пройдет. В Югре голосование по Конституции проходит с соблюдением всех мер безопасности

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети