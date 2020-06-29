В Югре явка на голосование по поправкам в Конституцию – 35,1 %

В Ханты-Мансийске на заседании координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов озвучены данные по явке на голосование по поправкам в Конституцию, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Заседание провела губернатор Наталья Комарова. Досрочное голосование началось 10 июня. По состоянию на утро 29 июня, проголосовали 396 тыс. югорчан (35,1 % от общего числа избирателей в регионе). По словам главы окружной избирательной комиссии Дениса Корнеева, никаких происшествий на избирательных участках не зафиксировано.

Завершается процедура голосования в труднодоступным и отдаленных местностях. Оно полностью состоялось в Белоярском районе. 29 июня оно прекращается в Сургутском и Кондинском районах. В Березовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах последний день голосования – 30 июня. Всего в отдаленных и труднодоступных населённых пунктах проголосовали 27 тыс. 723 югорчанина, в том числе 1,8 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера.