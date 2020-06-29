Спикер и вице-спикер Воронежской городской думы отметили особо важные, по их мнению, поправки, вносимые в Конституцию РФ

Голосование по поправкам в Конституцию РФ идет сейчас по всей стране. При этом, многие лидеры общественного мнения, политики, депутаты и просто граждане, голосуя, отмечают то, что им особенно близко в части вносимых поправок в главный закон России.

Председатель Воронежской городской думы Владимир Ходырев считает, что "внесение в статью 67 Конституции поправки о том, что именно дети являются являются важнейшим приоритетом государственной политики России" является очень своевременным.

"Приоритетный – значит первенствующий, преобладающий. Эта поправка задает ценностные ориентиры нашего государства и общества. Государство берет на себя обязанность по созданию условий для всестороннего развития детей. И на протяжении последних лет мы видим, что данная поправка, еще не будучи внесенной в Конституцию, уже стала руководством для государственной политики, реализуемой на всех уровнях: федеральном, региональном, муниципальном. Вспомним о поручении Президента обеспечить 100% доступность мест в детских садах, о федеральной программе содействия созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2015-2025 годы, цель которой — создание условий для перехода работы школ в одну смену, программу «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года», национальные проекты «Образование» и «Демография». Их реализация в нашем регионе и городе при активной поддержке областных властей позволила устранить дефицит мест в детские дошкольные учреждения, построить новые современные школы, запустить проекты по профориентации школьников. Также считаю важным, что в Конституции уделяется большое внимание защите семьи, материнства, отцовства и детства", — отмечает председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев.

Александр Провоторов, генеральный директор ООО «ВОМЗ», депутат Воронежской городской Думы (фракция «Единая Россия»), первый заместитель председателя Воронежской городской Думы, голосуя, особо отметил те поправки, которые касаются сохранения исторической памяти оо истории нашей страны.

"Поправки в статью 67 Конституции РФ о сохранении памяти защитников Отечества и о недопущении умаления значения подвига народа при защите Отечества продиктованы сегодняшней международной ситуацией, когда оспаривается или искажается роль СССР и Красной Армии во второй мировой войне, в разгроме нацизма. Прошло 75 лет со дня Великой Победы, но 9 Мая и сегодня — один из главных праздников в России. Великая Отечественная война оставила глубокий трагический след в жизни почти каждой семьи в нашей стране. Оба моих деда были на фронте, воевали за нашу страну и наш народ. В моей семье бережно хранят их воспоминания о тех годах, передают их детям и внукам. Уверен, что во многих семьях есть такая же традиция", — подчеркивает Александр Провоторов.