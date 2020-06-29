Чистый убыток "ЮТэйр" уменьшился в 3,8 раза до 6 миллиардов

Чистый убыток авиакомпании "ЮТэйр" снизился в несколько раз. Об этом говорится в консолидированной отчетности перевозчика за 2019 г., выпущенной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), сообщили Накануне.RU в авиакомпании.

Группа "ЮТэйр" увеличила доходы до 86,3 млрд руб. (+3,2 % к 2018 г.) и на 1,3 млрд руб. сократила операционные расходы за счет эффективного управления маршрутной сетью и парком, оптимизации топливных издержек и завершения лизинговых платежей по самолетам "Boeing Classic". В результате чистый убыток снизился в 3,8 раз до 5,9 млрд руб.

Самолётные операторы группы (авиакомпания "ЮТэйр" и ЗАО "ЮТэйр") увеличили выручку от регулярных пассажирских рейсов на 2 млрд руб. (+ 4,2 % к 2018 г.) Авиакомпания закончила 2019 г. с ростом загрузки на 3 % (до 83 %), пассажиропоток вырос на 1,7 % до 7,8 млн.

"Финансовая модель Группы в 2019 г. полностью выполнена, что подтверждает обоснованность предложенных условий по реструктуризации для кредиторов. Но сейчас авиаотрасль столкнулась с самым серьезным кризисом в истории — пандемией, которая, безусловно, повлияла на ранее предложенные условия реструктуризации. Мы надеемся найти понимание со стороны кредиторов и в конструктивном подходе завершить процесс в ближайшие месяцы. Согласованные условия реструктуризации будут отражены в отчетности МСФО за 2020 г. и позволят объективно оценить деятельность группы "ЮТэйр", - сказал финансовый директор перевозчика Игорь Петров.

Напомним, в прошлом году стало известно о том, что компания прекратить перевозки. Это произошло после публикации аудиторского отчёта о финансовой деятельности "ЮТэйр", где говорится о серьёзных долгах. В нём сказано, что в ушедшем году "ЮТэйр" и её "дочки" понесли чистый убыток в 22 млрд руб. По состоянию на 31 декабря 2018 г., краткосрочные обязательства группы компаний превышают её оборотные активы на 75 млрд руб., а чистые активы имеют отрицательную величину в 30,6 млрд руб. Кроме того, в 2018 г. группа не выполнила некоторые ограничительные условия по кредитам, она имеет "значительную задолженность", которую невозможно погасить без рефинансирования или реструктуризации. Аудиторы сомневаются, сможет ли "ЮТэйр" продолжать работать.

Перевозчик опроверг слухи о возможном прекращении полётов. По словам президента "ЮТэйр – Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова, "компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 г. отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет. В 2019 г. Utair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам".

Компания никогда не делала заявлений о возможности приостановления деятельности, заявил он. "Это фраза из заключения внешнего аудитора, который, согласно стандартам аудиторской деятельности, обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершён на 31 декабря 2018 г.", - резюмировал Пермяков.