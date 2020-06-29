"Люди должны увидеть, что она творила!" У историка Соколова на суде случилась истерика

В Санкт-Петербурге продолжается рассмотрение судом дела об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый – известный историк Олег Соколов.

Сегодня суд заслушал показания родителей Соколова, а также таксиста, который первым заметил в Мойке историка, упавшего в воду при попытке утопить руки бывшей возлюбленной. Таксист рассказал, как сначала сам пытался вытащить Соколова, звавшего на помощь. У него не получилось два раза, после чего он позвонил в экстренные службы. По словам свидетеля, Соколов не возражал против вызова спасателей, но все же предлагал таксисту справиться своими силами.

Пожилая мать Соколова, свидетельства которой зачитал гособвинитель, рассказала, что с последней (третьей) женой ее сын развелся в 2019 году, поскольку та нашла себе нового мужчину. Про роман сына с аспиранткой женщина знала. Он рассказывал, что Ещенко против общения Соколова с детьми, мать советовала отказаться от общения с девушкой. Оба родителя показали, что историк не склонен к злоупотреблению алкоголем, но имеет вспыльчивый характер.

Далее судья предложила перейти к осмотру личных вещей Ещенко и Соколова, которые были приобщены к делу как вещественные доказательства. Ноутбуки, компьютер и телефоны историк считает свидетельствами в свою пользу. Но обвинение и адвокат родителей погибшей девушки настаивают на ознакомлении с этими вещдоками в закрытом режиме – они говорят, что материалы содержат личные данные. Защита настаивает на публичном рассмотрении, а когда мнение спросили у самого Соколова, у него случилась истерика.

Олег Соколов на суде. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

"Содержащиеся в материалах оскорбления не являются личными данными. Там видео, что делала пострадавшая, какими страшными словами она оскорбляла моих детей! Это чудовищные оскорбления! Это все тщательно зафиксировано. Создалось чудовищное отношение ко мне. Люди думают, что она маленькая несчастная девочка. Но люди должны увидеть, что она творила! Если вы откажетесь от этого, это значит, что вы действуете под давлением прессы, которая создала мне чудовищный образ!" – закричал Соколов, после чего судья сделала ему замечание.

В итоге суд решил предоставить обвинению и потерпевшим возможность договориться о том, какие материалы они готовы рассматривать публично. Заседание перенесли на 6 июля.