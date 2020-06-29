04 Октября 2020
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Общество В России
Никита Михалков (2020) | Фото: Накануне.RU

Михалков в своем "Бесогоне" сослался на материал Накануне.RU "Первородный Греф в образовании"

Режиссер Никита Михалков в своей новой передаче "Бесогон" сослался на материал Накануне.RU "Первородный Греф в образовании", в котором, в частности, народный учитель России, профессор РГПУ Сергей Рукшин рассказал о попытках уничтожить традиционное образование.
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"Я очень плохо отношусь к тому, что в образовательные процессы вмешиваются непрофессионалы. К сожалению, сейчас, после пусть неудачного, пусть вынужденного, но применения дистанционных технологий, вмешательство непрофессионалов в образование становится все больше и больше. Вмешательство непрофессионалов и торжествующий непрофессионализм вообще очень опасны", - процитировал Михалков эти слова Рукшина.

Перед этим режиссер снова вернулся к проекту "Образование 2030" главы "Сбербанка" Германа Грефа с его "смертью форматов" - в частности, уничтожением к 2035 году вообще текста как доминирующей формы знаниевой коммуникации. Он обратил внимание, что проект разработан Организацией экономического сотрудничества и развития - организацией "развитых стран", признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. В нее входят 37 стран, в том числе все страны НАТО.

"Британский еженедельник The Economist объяснил нежелательность приема России в ОЭСР "антизападной направленностью политики Кремля". В результате нам предлагается конструкция, которая создана нашими геополитическими противниками!" - подчеркнул Михалков.

Как сообщало Накануне.RU, Греф ответил на критику Михалкова в том духе, что его цитаты были "некорректно" использованы, а он лично и "Сбербанк" сделали для образования так много, что Михалков ему не ровня. И вообще он никому неподотчетен. Именно на это указал в своей передаче Михалков - что Грефа никто не избирал и не давал полномочий на изменение системы образования.

Передачу Михалкова на Youtube посмотрели более 1,5 млн пользователей, почти 150 тыс. поставили "лайк".

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Михалков в своем "Бесогоне" сослался на материал Накануне.RU "Первородный Греф в образовании"

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Теги: Никита Михалков, образование



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