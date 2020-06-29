В Екатеринбурге стартовал опрос по реконструкции парка 22 партсъезда

В Екатеринбурге стартовало анкетирование по проекту реконструкции парка XXII Партсъезда, в течение нескольких дней участники общественной инициативной группы будут проводить опрос жителей близлежащих домов для того, чтобы понять, хотят ли они полномасштабный проект благоустройства, или чтобы он был исполнен в каком-то усеченном виде. Первыми анкетируемыми стали жители домов на Татищева и Юмашева, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

Проект предусматривает наличие центральной аллеи, идущей с востока на запад, и систему пересекающих ее поперечных дорожек. Разработчики включили в эскизный проект ряд новшеств для этого парка: пространства для прогулок и отдыха, занятий спортом, велодорожки, детские площадки, оригинальные малые архитектурные формы и освещение. При этом часть жителей окрестных домов и городских активистов высказали претензии к определенным решениям. Но как заявляют городские власти, реконструкция пройдет с учетом мнения жителей Екатеринбурга.

Как разъяснил технологию анкетного опроса член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Гавриленко, если жители считают, что в проекте обновления парка есть излишнее мероприятие, то в соответствующей графе они ставят галочку "исключить". Если мероприятие необходимое и хорошее, то граждане ставят соответствующий знак в графе "оставить". Таким образом будет выявлен определенный срез мнений горожан.

"Это наша инициатива, как неравнодушных граждан, – отметил общественник. – Но хочу подчеркнуть, что мнение горожан разное, есть и те, кто "против". Для нас важно вычленить тех, кто аргументированно говорит об этом, и тех, кого всякого рода неправдоподобными листовками ввели в заблуждение о том, что парк, якобы, превратится в какую-то бетонную конструкцию и здесь вырубят все деревья. Поэтому мы должны компетентно разъяснить и наглядно показать людям, как это будет на самом деле. Тогда они смогут сделать свой выбор осознанно".

Напомним, 23 июня о возможности анкетирования заявляла Накануне.RU и вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка. Пока представительство выступающих против проекта активистов она считает несколько странным.

"Я человек очень наблюдательный. Посмотрела, кто приходит на эти мероприятия. Например, есть бывший депутат гордумы Виктор Семин, который является товарищем депутата ЕГД Константина Киселева. Месяца два назад Семин обратился в администрацию. Его возмутила в проекте детская площадка. "Я человек пожилой и дети мне мешают", - сказал он. Идут общественные слушания, и Семин занял жесткую позицию. На самих собраниях лишь человек пять были местные жители (которые говорили: "Отремонтируйте нам уже парк"). А остальные были те, кто был в сквере на Драме в мае 2019 года. Они говорили: "Мы вам устроим, как там!". Нужно идти людям навстречу на примере парка Зеленая роща. Нужно собираться не столько Семину и активистам, а необходимо встречаться с жителями домов рядом с парком. Не стоит дискриминировать жителей", - говорила она.