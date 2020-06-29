В Екатеринбурге стартовал опрос по реконструкции парка 22 партсъезда

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Анкетирование по парку 22 партсъезда (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

В Екатеринбурге стартовал опрос по реконструкции парка 22 партсъезда

В Екатеринбурге стартовало анкетирование по проекту реконструкции парка XXII Партсъезда, в течение нескольких дней участники общественной инициативной группы будут проводить опрос жителей близлежащих домов для того, чтобы понять, хотят ли они полномасштабный проект благоустройства, или чтобы он был исполнен в каком-то усеченном виде. Первыми анкетируемыми стали жители домов на Татищева и Юмашева, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

Проект предусматривает наличие центральной аллеи, идущей с востока на запад, и систему пересекающих ее поперечных дорожек. Разработчики включили в эскизный проект ряд новшеств для этого парка: пространства для прогулок и отдыха, занятий спортом, велодорожки, детские площадки, оригинальные малые архитектурные формы и освещение. При этом часть жителей окрестных домов и городских активистов высказали претензии к определенным решениям. Но как заявляют городские власти, реконструкция пройдет с учетом мнения жителей Екатеринбурга.

Как разъяснил технологию анкетного опроса член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Гавриленко, если жители считают, что в проекте обновления парка есть излишнее мероприятие, то в соответствующей графе они ставят галочку "исключить". Если мероприятие необходимое и хорошее, то граждане ставят соответствующий знак в графе "оставить". Таким образом будет выявлен определенный срез мнений горожан.

Анкетирование по парку 22 партсъезда(2020)|Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

Анкетирование по парку 22 партсъезда(2020)|Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

"Это наша инициатива, как неравнодушных граждан, – отметил общественник. – Но хочу подчеркнуть, что мнение горожан разное, есть и те, кто "против". Для нас важно вычленить тех, кто аргументированно говорит об этом, и тех, кого всякого рода неправдоподобными листовками ввели в заблуждение о том, что парк, якобы, превратится в какую-то бетонную конструкцию и здесь вырубят все деревья. Поэтому мы должны компетентно разъяснить и наглядно показать людям, как это будет на самом деле. Тогда они смогут сделать свой выбор осознанно".

Анкетирование по парку 22 партсъезда(2020)|Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

Анкетирование по парку 22 партсъезда(2020)|Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

Напомним, 23 июня о возможности анкетирования заявляла Накануне.RU и вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка. Пока представительство выступающих против проекта активистов она считает несколько странным.

"Я человек очень наблюдательный. Посмотрела, кто приходит на эти мероприятия. Например, есть бывший депутат гордумы Виктор Семин, который является товарищем депутата ЕГД Константина Киселева. Месяца два назад Семин обратился в администрацию. Его возмутила в проекте детская площадка. "Я человек пожилой и дети мне мешают", - сказал он. Идут общественные слушания, и Семин занял жесткую позицию. На самих собраниях лишь человек пять были местные жители (которые говорили: "Отремонтируйте нам уже парк"). А остальные были те, кто был в сквере на Драме в мае 2019 года. Они говорили: "Мы вам устроим, как там!". Нужно идти людям навстречу на примере парка Зеленая роща. Нужно собираться не столько Семину и активистам, а необходимо встречаться с жителями домов рядом с парком. Не стоит дискриминировать жителей", - говорила она.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге стартовал опрос по реконструкции парка 22 партсъезда

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: парк 22 партсъезда, опрос по реконструкции парка 22 партсъезда, анкетирование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 30.07.2020 10:32 Мск Группа общественного контроля проверила реконструкцию парка XXII Партсъезда
Ранее 24.07.2020 12:19 Мск Общественник: Большая часть предложений по парку XXII Партсъезда была услышана
Ранее 23.07.2020 20:39 Мск Открытие центральной аллеи в парке XXII Партсъезда переносится на 1,5 месяца
Ранее 30.06.2020 07:30 Мск Мэра Екатеринбурга попросили увеличить площадь парка 22 партсъезда

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.06.2020 08:53 Мск Аверьянов извинился перед екатеринбуржцами за угрозы "сажать за митинги"
Ранее 25.06.2020 21:48 Мск Екатеринбуржцы, борющиеся за парк 22 партсъезда, "взяли в окружение" райадминистрацию
Ранее 25.06.2020 17:34 Мск Десятки екатеринбуржцев у парка 22 съезда решили пожаловаться президенту
Ранее 25.06.2020 13:16 Мск "Критиковать нужно, а сталкивать людей с ОМОНом - это преступление!" Колесников - про обращение на него в полицию
Ранее 23.06.2020 18:39 Мск В мэрии Екатеринбурга предложили провести анкетирование по парку 22 Партсъезда
Ранее 23.06.2020 11:40 Мск "В демократию играем, а нужно двигаться". Мэр Екатеринбурга - о скандале вокруг парка 22 съезда
Ранее 23.06.2020 10:08 Мск Екатеринбургский депутат назвал защитников парка 22 партсъезда террористами
Ранее 19.06.2020 08:18 Мск "Факт зафиксирован". Мэрия Екатеринбурга заявила о провокации в парке XXII Партсъезда
Ранее 17.06.2020 18:14 Мск В Екатеринбурге появится группа активистов, которая будет контролировать реконструкцию парка XXII партсъезда
Ранее 16.06.2020 10:24 Мск "Такие слова недопустимы". В мэрии Екатеринбурга открестились от призывов сажать за митинги
Ранее 11.06.2020 09:24 Мск Архитектор заверила, что парк XXII Партсъезда в Екатеринбурге сохранит все лучшее
Ранее 20.05.2020 20:50 Мск В Екатеринбурге парк 22 Партсъезда начали ограждать забором. Жители обратились к губернатору

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети