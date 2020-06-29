Алексей Вихарев: Мобильные участки работают с выполнением санитарных требований

Жители Екатеринбурга продолжают активно голосовать на мобильных участках столицы Урала.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, один из таких пунктов посетил депутат городской думы Алексей Вихарев. Несмотря на хмурую и дождливую погоду, более сотни жителей домов на улице Стачек разных возрастов решили проявить свою гражданскую позицию, приняв участие в общероссийском мероприятии.

Алексей Вихарев высоко оценил соблюдение санитарных требований, выразив надежду, что новый формат голосования на открытом воздухе будет применён в дальнейшем.

"Вместе с депутатами, представителями администрации города и района мы посещаем избирательные участки и проверяем, все ли санитарные меры соблюдаются и насколько удобен новый формат голосования во дворах", – рассказал народный избранник.

По его словам, это удобно, люди могут просто спуститься вниз из домов и отдать свой голос, граждане соблюдают социальную дистанцию и относятся с пониманием к предпринятым мерам безопасности, принятым в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, у жителей Екатеринбурга есть возможность проголосовать не только на всех 555 стационарных избирательных участках, но также на дому и на специально оборудованных участках на территории двора. Это можно сделать не только 1 июля, но и в течение недели, с 25 по 30 июня, в удобное для жителей время. Мобильные площадки для голосования задействуют почти в шестистах дворах города.