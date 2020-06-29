Филарет: Мы будем требовать новый томос
Многолетний лидер украинского церковного раскола Михаил Денисенко-Филарет заявил, что будет требовать от Фанара новый томос, так как тот, который получили украинские раскольники, неполноценный. Об этом он сказал изданию "Апостроф".
Он отметил, что "единая церковь" раскольников полностью зависит от Фанара, а он хочет "независимой церкви" и возглавляет ее, но у нее нет томоса.
"Константинопольский патриарх должен дать нам такой томос, какой он дал Польской церкви, Румынской, Болгарской, Сербской. Вот такой нам нужен томос. Поэтому мы требовали, требуем и будем требовать до конца такой томос, который имеют другие церкви", - подчеркнул Денисенко.
Он посетовал, что против его "патриархата" борются те, кто был бы никем без него, "а теперь они плюют в колодец, из которого пили воду", в частности новый лидер раскольников Сергей Думенко, который переписал на себя всю собственность "патриархата".
Как сообщало Накануне.RU, недавно Денисенко неожиданно признал, что он 30 лет занимался вопросами объединения с римо-католической церковью, но пришел к выводу, что это невозможно.