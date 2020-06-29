Филарет: Мы будем требовать новый томос

Многолетний лидер украинского церковного раскола Михаил Денисенко-Филарет заявил, что будет требовать от Фанара новый томос, так как тот, который получили украинские раскольники, неполноценный. Об этом он сказал изданию "Апостроф".

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Он отметил, что "единая церковь" раскольников полностью зависит от Фанара, а он хочет "независимой церкви" и возглавляет ее, но у нее нет томоса.

"Константинопольский патриарх должен дать нам такой томос, какой он дал Польской церкви, Румынской, Болгарской, Сербской. Вот такой нам нужен томос. Поэтому мы требовали, требуем и будем требовать до конца такой томос, который имеют другие церкви", - подчеркнул Денисенко.

Он посетовал, что против его "патриархата" борются те, кто был бы никем без него, "а теперь они плюют в колодец, из которого пили воду", в частности новый лидер раскольников Сергей Думенко, который переписал на себя всю собственность "патриархата".

Как сообщало Накануне.RU, недавно Денисенко неожиданно признал, что он 30 лет занимался вопросами объединения с римо-католической церковью, но пришел к выводу, что это невозможно.