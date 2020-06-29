04 Октября 2020
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Экономика
Нефть (2020) | Фото: Накануне.RU

"Татнефть", "Газпром нефть" и "Лукойл" создали совместное предприятие для добычи "трудной" нефти

"Татнефть", "Газпром нефть" и "Лукойл" закрыли сделку по созданию совместного предприятия для поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов в Оренбургской области. В портфель активов совместного предприятия, названного "Новые технологии добычи нефти", вошли Савицкий и Журавлевский лицензионные участки. Доли участников в совместном предприятии распределились в пропорции 1/3, сообщили Накануне.RU в "Татнефти".
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Партнёры объединят операционные и технологические компетенции для наиболее эффективного освоения традиционных залежей нефти, а также разработки рентабельных технологий для промышленного освоения трудноизвлекаемых углеводородов на двух участках в Оренбуржье.

Савицкий лицензионный участок расположен в Бузулукском и Грачевском районах Оренбургской области. Его площадь – 900 кв. км. Участок отличается низкой степенью геологической изученности. Журавлевский лицензионный участок расположен на территории Бузулукского района Оренбургской области и граничит с Савицким лицензионным участком. Его площадь – 120 кв. км. Опытно-промышленную разработку участков планируется начать в 2024 г.

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"Татнефть", "Газпром нефть" и "Лукойл" создали совместное предприятие для добычи "трудной" нефти

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Теги: Татнефть, Газпром нефть, Лукойл, совместное предприятие



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