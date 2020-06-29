Суд оставил бизнесмена Быкова под арестом до октября

Суд в Красноярске оставил под арестом бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийств двух человек.

Мера пресечения продлена до 3 октября включительно, передает РИА Новости.

Быков был задержан 7 мая в Красноярске. Ранее Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации двойного убийство 26 лет назад. Следователи подробно описали, как, по их версии, в 1994 году могли развиваться события.

Анатолий Быков - бывший председатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода, В 1997—2016 годы — депутат Законодательного собрания Красноярского края. В 1999—2003 годах был несколько раз осужден, затем амнистирован с последующим снятием судимости.

СМИ неоднократно указывали на связи Анатолия Быкова с криминальными кругами. В частности, его называли "королем" и самым влиятельным человеком преступного мира Красноярского края, главным криминальным авторитетом Сибири.