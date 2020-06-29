В Челябинской области более 890 тысяч человек проголосовали по поправкам в Конституцию РФ

В Челябинской области 893 тыс. 41 человек проголосовали по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Такие данные по состоянию на 29 июня опубликованы на официальном сайте Центризбиркома.

Таким образом, явка в регионе составила порядка 34 % от общего числа избирателей.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию продлится до 1 июля включительно.

Как сообщало Накануне.RU, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные экзитпола (опроса на выходе с избирательных участков), проведенного на голосовании по поправкам в Конституцию. Согласно им, 76% проголосовавших россиян высказались "за".