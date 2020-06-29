Главный архиепископ Англиканской церкви считает белого Христа "расизмом"

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби призвал пересмотреть вопрос об изображении Христа белым. Об этом он сказал в телеэфире, ссылаясь на то, что в западном мире протестуют против расизма. По его мнению, изображение Христа выглядит противоречиво.

Он добавил, что в Кентерберийском соборе будут убирать некоторые статуи Христа как "расистские".

Заявление Уэлби примечательно своим кощунством, поскольку Церковь верует во Христа как воплотившегося Бога и почитает Его воплощение со всеми сопутствующими обстоятельствами, в том числе цветом кожи.

Напомним, протестантская Англиканская церковь в строгом смысле слова не является христианской, так как в ней изначально отсутствовало апостольское преемство.